Un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è morto questa notte travolto da un’auto sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Giustiniano Imperatore, a Roma. Era sul marciapiede ed è stato spinto e schiacciato contro un muro da una macchina che è uscita fuori strada e ha colpito prima la segnaletica stradale, poi lui. Alla guida c’era una ragazza di 23 anni, che è scesa per prestare soccorso. E’ risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici e si trova agli arresti domiciliari con l’accusa è di omicidio stradale. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato l’auto, a bordo della quale – al momento dell’incidente – si trovava anche un passeggero di 21 anni che ha riportato lievi ferite.

Valdiserri era il figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro – cronista politica che segue il centrodestra – e Luca Valdiserri, che si occupa di sport. Di Caro ha annunciato la morte del ragazzo su Twitter: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più”, ha scritto. “Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso“. Poco dopo le ha risposto la premier in pectore Giorgia Meloni, scrivendo: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”. Più tardi messaggi di cordoglio e condoglianze sono arrivati tra gli altri anche da Matteo Salvini, Carlo Calenda, Enrico Letta, Annamaria Bernini, Maurizio Gasparri, Simona Malpezzi e Walter Veltroni.

Più tardi Di Caro ha twittato due foto del figlio accompagnate da poche frasi: “Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio”.

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022