Si riparte da qui, dove tutto era incominciato. È difficile riavvolgere il nastro di questa ingarbugliata vicenda. Certo è che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione partendo proprio dal luogo dove si sono socnosciuti: lo stadio. Domenica pomeriggio, le telecamere di Canal+ hanno immortalato la coppia intenta a guardare la partita di Ligue 1 Monaco-Clermont Ferrand sugli spalti del Louis II a Montecarlo. I più maliziosi hanno notato subito lo sguardo serio di entrambi. Francesco e Noemi sono in total black ma a rompere la palette sono gli anelli di oro bianco e diamanti che portano entrambi all’anulare. La relazione quindi sembra procedere a gonfie vele. Ricordate la prima apparizione dell’ex Capitano della Roma e l’attuale fidanzata, vero? Febbraio, tribuna Stadio Olimpico, partita tra Roma-Genoa. Qui la coppia risultava separata di qualche fila, speranzosa di non essere notata dal pubblico. Al contrario oggi Francesco e Noemi sembrano essere con lo sguardo rivolto verso il futuro (oltre che in campo) e sullo smartphone. Francesco infatti durante la partita ha caricato una storia dedicata a sua figlia Chanel: un selfie di loro due insieme, cuoricini e “La mia bellezza” di Francesco Renga in sottofondo. Da Monaco a Roma il passo è davvero breve. Anche l’ex moglie Ilary Blasi questo weekend è stata seduta tra gli spalti ma in compagnia della figlia Isabel, della sorella Silvia e delle nipotine. Piccolo particolare: non su gradinate di cemento o poltroncine di tribuna da stadio ma… su panche del circo. Esatto, la famiglia Blasi è andata in visita al Festival del Circo d’Italia tra giocolieri, trapezisti e immancabili clown. La conduttrice dell’Isola dei Famosi qui si è pure prestata come “cavia” per un numero circense. Ilary è stata fatta sdraiare a terra mentre un acrobata ciclista professionista l’ha utilizzata lei come ostacolo in bicicletta da saltare, proprio come fa generalmente Vittorio Brumotti di Striscia la notizia nelle sue performance. Intanto, la causa legale per la separazione continua.