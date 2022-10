Joe Biden cita Italia, Spagna e Ungheria come esempi di un pericoloso spostamento verso l’estrema destra filorussa di Paesi membri della Nato. “Putin voleva dividere la Nato. E guardate cosa è successo sul fianco orientale dell’Alleanza. La Polonia resiste, ma che mi dite dell’Ungheria? E guardate cosa è successo di recente in Spagna e Italia”, ha detto il presidente Usa ad una raccolta fondi per il Partito democratico a Los Angeles. Le dichiarazioni risalgono a giovedì scorso, ma sono state diffuse perché nella stessa occasione Biden ha definito il Pakistan “uno dei Paesi più pericolosi al mondo“, causando un incidente diplomatico con il governo di Islamabad.

Il riferimento al nostro Paese riguarda ovviamente le elezioni che hanno visto la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni (la quale, per la verità, ha sempre rassicurato sul mantenimento della collocazione atlantista dell’Italia). L’Ungheria preoccupa Biden per la storica vicinanza a Putin del suo presidente, Viktor Orbán, mentre in Spagna si sta affermando il partito neofranchista ed euroscettico Vox, che ha stravinto le elezioni regionali in Andalusia dello scorso giugno. Già a fine settembre, parlando ai governatori democratici, Biden li aveva invitati a “non essere ottimisti” in vista delle elezioni di mid-term: “Avete visto cosa è successo in Italia?”. Salvo poi smentire e precisare di essere pronto a collaborare con il futuro governo.