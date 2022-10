Ieri pomeriggio, domenica 9 ottobre, è tornato su RaiUno l’immancabile appuntamento con Domenica In. Mara Venier, ha accolto numerosi ospiti: Pierfrancesco Favino, Andrea Roncato, Kasia Smutniak, Biagio Antonacci, Morgan e Gabriel Garko. Ed è proprio con quest’ultimo che la conduttrice veneta ha creato (involontariamente?) un siparietto esilarante. L’attore è tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Durante la chiacchierata, Garko ha dichiarato di essere single e molto sereno. Come d’abitudine nel contenitore domenicale della prima rete del servizio pubblico, sono arrivati per lui alcuni videomessaggi, compreso quello della sorella: “Ciao Dario, voglio dirti che sono molto orgogliosa di te, ricordati sempre di mostrare quella tua capacità di cavalcare le onde della vita. Ricordati sempre la bellezza che porti nel tuo cuore perché questa è la più grande ricchezza che hai. Voglio ringraziarti per essere mio fratello. Ciao”. E poco prima della conclusione dell’intervista, Venier ha annunciato l’arrivo di un’altra sorpresa per lui. Per presentare le ospiti Mara ha specificato: “Una è come una sorella per te, l’altra è una sorella acquisita. Vi vedete quasi tutte le sere”. Garko visibilmente confuso ha così replicato: “Falle entrare… ma chi sono?“. Ecco: da qui in poi è andato in scena un siparietto delizioso. I due hanno cominciato a ridere e dopo qualche minuto goliardico, la conduttrice ha tentato di riprendere il filo del discorso: “Una è come una sorella per te, l’altra è una sorella acquisita”. La risposta di Garko non è tardata ad arrivare: “Si è rotto il disco? Ancora?”. “Ci devi arrivare… Forse sei stato fidanzato anche con una di loro?”, ha ribattutto Mara. L’attore in cerca di aiuto e suggerimenti ha sgranato gli occhi replicando: “Ma con chi? Non ce la faccio più”. Zia Mara tra le risate del pubblico e con lo humour che la contraddistingue, ha ribattuto: “Una è come una sorella, l’altra è diventata una sorella. Potrei andare avanti tutta la sera”. Dopo essersi aperto finalmente il led sono entrate in studio Eva Grimaldi e Imma Battaglia, amiche di lunga data di Gabriel… E se l’attore si è lasciato scappare un “Ma vaffanc**o” in diretta, Imma ci ha scherzato su: “Mara hai sbagliato, io sono il fratello”. Una Domenica in… contenibile a casa di Mara.