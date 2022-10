Si fa chiamare “Regina de Roma“, le piace stare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip e urlare le sue opinioni. Urlarle con tutto il fiato possibile e con un megafono, in modo che gli inquilini “vip” sentano bene. Questa è la seconda volta che la signora si sfoga, diciamo così. Stavolta il “bersaglio” sono state Gegia e Carolina Marconi ma non solo: “Gegia, dopo il bullismo, hai fatto passare Bellavia per maniaco. Ma chi ci crede. Carolina sei lo schifo dell’Italia. Potete anche uscire, il Grande Fratello non lo vede più nessuno. Potete andarvene a casa. Non lo vede nessuno il GF. È un degrado. Fate tutti schifo. Siete entrati con un copione”. Ebbene, come avranno reagito i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini?