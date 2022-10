Elon Musk lancia la fragranza ai ‘capelli bruciati’ e incassa due milioni di dollari in un giorno. Secondo quanto riportato dai media Usa, il Ceo di Tesla e SpaceX ha lanciato via Twitter un profumo che odora di capelli bruciati. Proprio così. E nonostante l’aroma decisamente poco invitante, è stato un successo. Dopo poche ore dal lancio, infatti, Musk ha annunciato su Twitter di aver venduto 10mila boccette a 100 dollari l’una, incassando un milione e il giorno dopo ha annunciato di averne vendute altre 10mila, per un totale di due milioni di dollari in ventiquattr’ore. “Con un nome come il mio, entrare nel business delle fragranze era inevitabile, perché l’ho combattuto per così tanto tempo!?”, ha scritto su Twitter. Quindi l’appello: “Per favore, comprate il mio profumo, così posso comprare Twitter”.