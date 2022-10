Per gli appassionati di gossip la notizia è ‘cosa superata’ ma Le Iene l’hanno usata come spunto per una intervista doppia a tinte hot a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quale notizia? Ben Affleck e J-Lo avrebbero, si sussurra, firmato un accordo prematrimoniale nel quale, tra le altre, si impegnano a fare l’amore quattro volte a settimana. Moser e Rodriguez sono su questa linea? “Il contratto è giusto, perché quando si sposano nessuno vuole fare più niente”. Vero è che la coppia dice di fermarsi a due volte a settimana ma se le cose non vanno ‘liscie’ la showgirl non la prende bene. Quando Ignazio ha fatto ‘cilecca’ lei “si è messa a piangere“. E Ignazio non ha nascosto: “Sento una pressione addosso incredibile”. Poteva mancare la posizione preferita? No. “Quella che piace al lupo”, lui. “La pecorella”, lei. Cioè la stessa detta in due modi diversi, con un tentativo di battuta. E abbiamo anche “il posto più strano in cui hanno fatto l’amore“: “Il camerino di Mattino 5, in preda a un raptus passionale. Cecilia non ama i rapporti anali e sulla passione nel backstage del programma di Canale5 precisa: “Non accade più, erano i primi tempi”. Ah, l’amore.