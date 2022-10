“Abbiamo forse comunicato ai giovani le nostre paure: dobbiamo invece infondere loro il concetto di speranza. Solo così la visione del nostro futuro potrà cambiare. Ragazzi, siate scherzosi, cercate di scoprire il gioco della vita, ma non offendete mai la dignità umana. Andate per la vostra strada, cercate di essere umili e coraggiosi. Siate, educati, garbati, modesti, abbiate il coraggio di non ascoltare la troppa negatività che ci circonda. È questo il segreto della creatività”. È questo l’invito che Brunello Cucinelli ha voluto rivolgere ai giovani in chiusura della sua Lectio Doctoralis nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma, dopo aver ricevuto nella mattinata di giovedì 13 ottobre il dottorato Honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences “per aver saputo coniugare una storia imprenditoriale di successo con il rispetto della vocazione del territorio e dei valori sociali, dando vita a un nuovo umanesimo dell’impresa”.

Così, alla presenza della Rettrice Antonella Polimeni, del professor Fabrizio D’Ascenzo, Preside della Facoltà di Economia, nonché di tutto il Senato Accademico del prestigioso Ateneo romano, il visionario imprenditore umbro ha tenuto la sua Lectio Doctoralis dal titolo “Lamia idea di una vita in armonia con il Creato”, in cui ha rievocato il trattato del XV secolo “Elogio del mercante onorevole” dell’umanista Benedetto Cotrugli, per sottolineare ancora una volta l’importanza di perseguire un’umanesimo universale che sappia coniugare economia ed etica, profitto e dono, affari e rispetto del prossimo. Pe Cucinelli, infatti, al centro della vita deve esserci sempre un concetto di benessere incentrato sull’equilibrio tra anima e corpo: “Il lavoro pertanto non deve monopolizzare interamente la vita delle persone, ma lasciare spazio ad altre attività ristoratrici dello spirito – ha spiegato -. Dobbiamo lavorare un po’ più per la gioia di ogni giorno. Eliminiamo il tempo dedicato al nulla, non al profitto, per vivere di più con noi stessi. Questo è ciò che intendiamo per Capitalismo umanistico e Umana sostenibilità e crediamo che vi debba essere una sostenibilità ambientale, una sostenibilità economica, una sostenibilità culturale e una sostenibilità spirituale“, ha sottolineato.

“Sono davvero molto onorato di questo importante e prestigioso riconoscimento accademico, innanzitutto perché proviene da un tempio laico del sapere che stimo moltissimo e che considero una delle meraviglie del nostro amato Bel Paese”, ha detto quindi Brunello Cucinelli ringraziando per il riconoscimento, che si aggiunge al dottorato di ricerca in Filosofia honoris causa ricevuto da parte dell’Università di Messina (2018), alla nomina a Cavaliere del Lavoro voluta dal presidente della Repubblica (2010) e alla laurea ad honorem in Filosofia ed Etica delle relazioni umane conferitagli dall’Università degli Studi di Perugia. “È stato un vero e proprio dono che al mio discorso abbiano assistito gli stimati giornalisti e anche alcuni carissimi amici, studenti e professori, con i quali ho condiviso questo momento umanamente alto e gioioso – ha proseguito l’imprenditore di Solomeo -. Credo che l’Università sia il sale della terra e coltivo da sempre una mia personale devozione per chi è impegnato nella trasmissione del Sapere. Sono convinto che la ricerca e la cultura, così bene rappresentate da tutto il corpo docente della Sapienza di Roma, siano tra le voci più autentiche dell’umanità, e l’essere umano ne ha un estremo bisogno al pari della pace, della fratellanza tra i popoli e dell’armonia con il Creato. Questa credo sia la via che dobbiamo sempre cercare di percorrere, per la dignità di tutti e nel rispetto di ogni persona umana”.