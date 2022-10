La coppia che non ti aspetti. Prima nemici e poi amici uniti dal pop punk. Il rapporto tra Fedez e Salmo è ormai idilliaco. La goccia che fece traboccare il vaso tra i due è stato il live abusivo di Salmo tenutosi il 13 agosto 2021, nel porto di Olbia, per protestare contro le regole anti Covid per i concerti, la questione si è poi risolta con una ammenda per l’artista sardo. La pace tra i due artisti poi è scoppiata al concerto di San Siro il 6 luglio scorso. Fedez, infatti, è entrato sul palco per una gag, tenendo una bottiglia finta in mano per romperla sulla testa di Salmo che poi gli ha dedicato – con una punta di ironia – i versi di “Il rap nel mio Paese” di Fabri Fibra: “Odio i rapper banali chi li produce e chi li segue, 10 in comunicazione. Non uso mai l’inglese, ora faccio un’eccezione: Fuck Fedez”. Da allora i due si sono tenuti sempre in contatto e anche, in occasione della presentazione il 3 ottobre del progetto di Amazon Original “Salmo Unplugged” a Palazzo Visconti a Milano, Fedez era presente per applaudire l’amico.

All’improvviso, tre giorni fa, è apparso sui social degli artisti un video in cui suonano chitarra e basso con Jacopo Volpe alla batteria. E non a caso. Una piccola anticipazione dell’annuncio che vede Fedez – spogliarsi dalle sonorità della canzone dell’estate 2022 ‘La dolce vita’ – per virare alle amate sonorità pop punk con Salmo nel nuovo brano “Viola”, in uscita domani 14 ottobre. La canzone è stata scritta, oltre che da Fedez e Salmo, anche da Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato anche la produzione musicale. L’artwork della copertina è stata realizzata dall’artista Fr3nk Zappa e vede due scheletri sdraiati sul prato che si tengono per mano, con al centro un cuore di ferro (ad evocare le torture medievali) e una mazzetta di euro dal colore viola.