Basta andare sulla pagina web de Le Iene per trovare un video presentato con questa dicitura: “Laura Pausini non è venuta a cantarla, ci pensiamo noi“. E gli inviati del programma insieme a Giulia Salemi (che nella puntata in onda martedì 11 ottobre ha dedicato un monologo in farsi alle donne iraniane), a Belen Rodriguez e a Teo Mammuccari cantano Bella Ciao. La conduttrice a un certo punto guarda se da dietro le quinte spunta qualcuno e conferma: “Niente, Laura Pausini non è venuta”. L’invito della redazione de Le Iene alla cantante deve essere arrivato, si suppone. Ricorderete la polemica che l’ha travolta dopo essersi rifutata di cantare Bella Ciao durante un quiz della tv spagnola. Ebbene, ora sui social qualcuno parla del riufuto della popstar di partecipare alla trasmissione di ItaliaUno, tra chi è d’accordo con lei e chi un po’ meno: “Vi frega talmente tanto delle donne iraniane che il vostro primo pensiero appena visto quel video è stato venire a scrivere su Twitter che Laura Pausini Bella ciao non l’ha cantata. Menomale ci siete voi”, “Ma una volta che Laura Pausini vi ha cantato bella ciao vi sentite in un mondo migliore? Non è il vostro atteggiamento di dirle cosa deve fare dittatoriale? Attenzione che il confine è sottile!”, “Ho saputo da fonte riservatissima che non è stata Laura Pausini a non voler cantare “Bella Ciao” ma la canzone stessa che non ha voluto essere cantata da lei”. La cantante risponderà a Le Iene?