Potrebbe essere l’ennesima pista a vuoto, l’ennesima falsa speranza per la famiglia. O forse no. Spetterà agli inquirenti stabilirlo, ma intanto è l’avvocato Luigi Ferrandino a parlare ai microfoni di Mattino 5 News della possibile svolta nel giallo della sparizione di Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa sul Monte Faito, in provincia di Napoli, 26 anni fa. Era il 10 agosto del 1996, quando la piccola, che era in gita con i suoi genitori in costiera Sorrentina, scomparve nel nulla, senza lasciare traccia. Il legale della famiglia Celentano ha rivelato infatti che un nuovo spiraglio di speranza arriva dal Sud America, dove è stata individuata una ragazza dall'”incredibile somiglianza” con Angela: “C’è un incredibile somiglianza con una ragazza dell’America Latina ma lei è difficile da avvicinare. Ha una rete di protezione attorno molto forte – ha spiegato Ferrandino – per via della famiglia alle spalle molto facoltosa. Esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente. Ciò rende più complicata la raccolta del Dna e il procedere con le analisi”.

Non solo, ad alimentare le speranze e le attenzioni su questa “pista Sudamericana” non c’è solo la somiglianza tra il viso della giovane ragazza latinoamericana e quello della bimba scomparsa (che oggi avrebbe 29 anni). Nel mirino c’è infatti anche una voglia sulla schiena: “Angela – ha sottolineato ancora l’avvocato Ferrandino alla trasmissione di Canale 5 – aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione”. Non si fermano, quindi, le ricerche per fare luce sulla sparizione di Angela Celentano: solo il test del Dna, però, potrà fugare una volta per tutte ogni dubbio.