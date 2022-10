A una settimana dalla morte di Bruno Arena, la sua famiglia insieme al compagno di sempre Max Cavallari ha voluto ricordarlo nel salotto di Verissimo. Un momento di forte commozione, in cui, assieme alla conduttrice Silvia Toffanin, si è ricordato il malore che colpì nove anni fa il comico del duo “I fichi d’India“, costringendolo su una sedia a rotelle e cambiando per sempre la sua vita. Arena ebbe infatti un’aneurisma cerebrale poco dopo aver terminato le registrazioni di una puntata di Zelig: venne ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano e finì in coma, ma i medici riuscirono a salvarlo. “La vita è cambiata per tutta la famiglia, di colpo. Questi anni li ha regalati a noi, è stato il nostro eroe – ha spiegato sua moglie Rosy -. Ci siamo sempre detti che se fosse successo qualcosa ci saremmo dati forza a vicenda. Prima era lui a darmi la forza e dopo sono dovuta essere io”-

“Ho ricominciato sul palco perché mi ha spinto lui a farlo. All’inizio non ci riuscivo, era difficile farlo da solo, mi guardavo attorno e mi mancava lui. Mi mancheranno le nostre conversazioni quando dovevamo fare spettacolo, io a volte lo stressavo, a volte metteva le cuffie, tutto quello che c’è dietro le quinte – ha ricordato quindi Max Cavallari -. Quando avevo un problema mi faceva ridere, senza parlare. Questo mi manca”. Quindi l’attore comico ha rivelato che il legame con Bruno Arena non era solo d’amicizia, ma anche famigliare: “La mia prima figlia, Alice, ha 29 anni ed è la nipote di Rosy, perché figlia di sua sorella. Di fatto è anche la nipote di Bruno“.