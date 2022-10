“Ilary è andata con suo padre a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”, aveva dichiarato Francesco Totti nell’ormai celebre intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Cosa ho fatto? E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio ma non c’è stato verso”, aveva aggiunto l’ex calciatore.

Venerdì 14 ottobre, fa sapere il giornale diretto da Luciano Fontana, i due ex coniugi si troveranno faccia a faccia in Tribunale. È stata infatti fissata l’udienza davanti al giudice civile per decidere sulle borse della conduttrice, una collezione Dior, Gucci e Chanel che risulta al momento irreperibile. La conduttrice attraverso il suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone, aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso, chiedendo di fatto la restituzione. Azione analoga dovrebbe essere presentata a breve dai legali di Totti per riavere indietro i famosi orologi, lo scambio sperato non c’è stato. Blasi si è spinta oltre nei giorni scorsi, condividendo sul suo profilo Instagram un video in cui si inquadra di fronte a un negozio di Rolex, sorride e mima il gesto del furto, taggando a sorpresa l’ex marito.

È opportuno ricordare che tecnicamente Ilary non può essere accusata di furto, essendo il fatto avvenuto nell’ambito familiare tra congiunti. Il codice penale prevede un regime privilegiato per il coniuge non legalmente separato e Ilary non lo è ancora. Discorso diverso se i Rolex fossero venduti, in quel caso l’acquirente sarebbe considerato colpevole del reato di ricettazione. La coppia continua a vivere nella villa dell’Eur ognuno nella propria parte di casa, una convivenza però complicata con i due ex ormai ai ferri corti. “Francesco e Ilary non si parlano più“, rivelano amici della coppia al settimanale “DiPiù“, aspetto che complicherebbe non poco la gestione dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. “Si scrivono su Whatsapp”, aggiunge la rivista sottolineando la tensione tra l’ex calciatore e il volto Mediaset. Blasi, pur mostrandosi particolarmente attiva sui social, ha scelto la via del silenzio non rilasciando interviste alla stampa e nemmeno in tv, per settimane diversi media avevano annunciato la sua partecipazione a “Verissimo” di Silvia Toffanin.