Siparietto scoppiettante a Domenica In tra Mara Venier e Biagio Antonacci. Il cantante è stato il primo ospite della puntata di domenica 9 ottobre ed è stato accolto con entusiasmo dalla conduttrice. L’intervista ha preso il via come da programma, finché ad un certo punto, mentre erano l’uno accanto all’altra in piedi, al termine del collegamento telefonico con Vincenzo Mollica, la padrona di casa si è lasciata andare ad alcune considerazioni sul fisico di Antonacci. Dopo averlo abbracciato, infatti, ha toccato il suo fianco sinistro, sottolineando il fisico asciutto e muscoloso dell’artista. Al che lui, ha ironizzato: “Hai sentito il sedere?”. E lei non si è affatto tirata indietro, anzi, ha rivelato di aver dato una “palpatina”: “Sì, ho sentito! Ma quanti anni hai? Stai così messo bene!“. Al che, Biagio Antonacci ha sorriso compiaciuto glissando sull’argomento e limitandosi a confermare che gli piace tenersi in forma con l’allenamento. Applausi in studio e la gioia del pubblico in delirio sui social.