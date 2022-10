Sandra Milo parla d’amore. Anzi, di sesso. L’attrice 89enne ha raccontato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che in questo momento non è innamorata: “L’ultimo fidanzato mi ha delusa, lui mi cerca ma non ho più voglia. Odio le bugie, le trovo cretine e quindi ho detto basta”. Ai microfoni di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Milo ha spiegato anche di non trovare particolarmente accattivanti gli uomini, da un punto di vista estetico: “Sono stata ad una festa sere fa ma in queste occasioni sono tutti rifatti, gonfi, tutti uguali…”. Quindi addio sesso? “Si, perché non ho tempo, l’amore richiede attenzione, non si fa in fretta in furia”. E tutto il tempo Sandra lo dedica alla sua autobiografia, Strega Bambina. A proposito d’amore, al settimanale Gente l’attrice aveva raccontato: “Sono sempre stata l’esca, mai la lenza. E sono sempre stata uno spirito libero, questo forse ha dato fastidio. Nelle mie storie, amore e morte sono sempre stati vicini. Erano amori estremi. Alcuni sono stati violenti. E nel mio corpo porto ancora le ferite delle conseguenze degli amori passati. Ma non sono una donna che nutre rancore”.