“La gente mi ha sputato al supermercato chiamandomi bullo. Mi hanno sputato in faccia, la mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per cui lavoro ha ricevuto mille mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento”. Parole di Giovanni Ciacci che nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri 6 ottobre ha raccontato il momento che sta vivendo dopo essere stato eliminato dal reality (con televoto flash, ndr) in seguito al comportamento tenuto nel ‘caso Bellavia’”. Il costumista si trovava nello studio di Cinecittà insieme a Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata sempre per alcune parole incommentabili dette al conduttore di Bim Bum Bam. “Mi dispiace tantissimo e chiedo scusa, giuro di non essermi proprio accorto e di non averlo capito. L’ho vissuta male per via della nomination che mi aveva fatto e ho risposto in una certa maniera. A un certo punto ho addirittura pensato che fosse un disturbatore messo dal Grande Fratello”, aveva detto Ciacci dopo l’eliminazione.