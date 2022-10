Un altro aumento dei contagi, che conferma il trend di crescita della curva epidemica. Ma anche un forte incremento dei positivi ricoverati nei normali reparti di ospedale. I dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute evidenziano come il Covid stia tornando anche a mettere sotto pressione il sistema sanitario nazionale. In Italia martedì 4 ottobre si sono registrati 58.885 nuovi casi, frutto di 293.096 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività schizzato al 20,1%. I contagi sono 14mila in più rispetto allo stesso giorno di una settimana fa. Il bollettino del ministero comunica inoltre altri 60 decessi.

Nelle ultime 24 ore in Italia il saldo fra entrate e uscite in ospedale di pazienti Covid ha segnato un netto aumento sia nei reparti ordinari (+294) sia in quelli di terapia intensiva (+15). In rianimazione la situazione appare per ora sotto controllo: sono 155 in totale i posti letto occupati da pazienti positivi, con 37 ingressi nelle ultime 24 ore. In area medica, al contrario, i numeri crescono a vista d’occhio: i ricoverati sono 4.814, una settimana fa erano oltre mille in meno (3.653).

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.602.840, gli attualmente positivi sono 491.811. Dimessi e guariti sono 21.933.772 , mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.257.