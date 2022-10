Victoria Beckham in lacrime. In pubblico. Una scena che non viene da immaginare se si pensa alla ex Spice Girl, sempre algida, molto posata e discreta. Eppure è accaduto davvero dopo la sua sfilata parigina. Il brand di Beckham è ormai affermato nel panorama della moda mondiale. Come mai il pianto? Qualcosa è andato storto? Secondo il Mirror si tratterebbe di un pianto di gioia, uno sfogo dopo aver visto suo figlio Brooklyn Beckham seduto in prima fila insieme alla moglie Nicola Peltz. Tra quest’ultima e Victoria i rapporti non sono idilliaci (Peltz ha preferito sposarsi in Valentino e ha detto alla stampa che è stato anche per una questione di ‘tempi’. Beckham pare se la sia presa non poco e va detto, c’è da capirla: chissà quanto avrebbe amato vedere la sposa in uno dei suoi abiti). In ogni caso, sembra che la sfilata sia stata un momento di riconciliazione perché a complicare i rapporti tra le due ci sarebbero diverse incomprensioni (sotto il vestito, un mucchio di altre scaramucce). Ora Victoria piange. Di gioia o per il nervosismo?