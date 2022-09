Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava dal compagno Luca Teti. L’ex volto di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip dà la triste notizia sui social e chiede di rispettare il suo dolore in questo momento così buio. Mai si sarebbe immaginata, fino a poche settimane fa, che la gioia di diventare mamma che ultimamente stava sperimentando si sarebbe infranta contro il muro dell’imprevedibilità.

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”. Queste le parole scelte da Selvaggia Roma per informare i follower di quanto accaduto. Soltanto pochi giorni fa l’influencer aveva già confessato di temere per la creatura che portava in grembo. Selvaggia si era dovuta sottoporre ad alcuni esami dopo aver contratto il citomegalovirus, un’infezione che può avere conseguenze gravi sul feto. In quell’occasione la Roma non aveva nascosto la propria paura e apprensione. Ora la preoccupazione ha lasciato il posto al dolore di una donna che da un giorno all’altro ha sentito scivolare via la vita che custodiva dentro di sé.

L’annuncio della gravidanza era arrivato nel mese di luglio. Un amore travolgente quello tra Selvaggia e Luca, calciatore del Pomezia. Usciti allo scoperto la scorsa primavera, erano pronti a metter su famiglia. L’influencer parlando del fidanzato aveva speso parole importanti: “Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita”. Una sicurezza che li aveva portati a fare il grande passo di mettere al mondo un figlio. E chissà che in futuro questo sogno ora andato in mille pezzi non possa diventare realtà.

Solo pochi giorni fa Selvaggia aveva organizzato una festa a sorpresa per il compleanno della sua dolce metà. Sui social aveva scritto: “Ieri è stata una giornata particolare. 19/09/2022 . Ieri ti ho sorpreso con una festa a sorpresa e ci sono riuscita amore mio. Il mio più grande augurio per il tuo compleanno è che il nostro amore rimanga forte come adesso. Grazie a tutti i tuoi amici e alla nostra famiglia”. Le immagini e i video della festa raccontavano di momenti spensierati, circondati dall’amore delle persone vicine alla coppia. Ora quei sorrisi si sono spenti, ed è tempo di stringersi più forte per lasciarsi attraversare dal dolore, affrontarlo per poi uscirne ancora più uniti e pronti ad accogliere nuovamente quel che la vita riserverà.