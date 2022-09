“La mia porta rimane sempre aperta”. Malgrado non si parlino da quasi 3 anni, Ginevra Lamborghini fa sapere di voler recuperare il rapporto con la sorella Elettra. La loro relazione interrotta è stata tra i temi affrontati nella seconda puntata del Grande Fratello Vip in onda il 22 settembre su Canale 5. Gli antefatti sono più o meno noti a tutti: Ginevra ed Elettra non si parlano più, la cantante non ha nemmeno invitato la sorella alle sue nozze con Afrojack e, come raccontato dalla stessa Ginevra agli altri concorrenti del reality, lo scorso Natale la madre le ha chiesto di non presenziare alla cena di famiglia perché non gradita. Quando però Alfonso Signorini le chiede quale sia il motivo scatenante dei loro dissapori, la “vippona” ammette di non saper dare una risposta. “È una domanda che mi è stata posta tante volte anche dalla mia psicologa […] Non do la colpa ai miei genitori, malgrado i bisticci, sono cose che accadono in famiglia”, ha spiegato Ginevra Lamborghini. E i genitori che cosa pensano di questa situazione? “Anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto. È più facile per loro dire ‘Ginevra vai avanti per la tua strada, le cose cambieranno magari sarà un giorno lei a venirti incontro’” ha continuato la concorrente.

A ben vedere, forse il motivo di tanto astio potrebbe risiedere, secondo Ginevra, nel fatto che anche lei stia provando a lanciarsi nel mondo dell’intrattenimento. Tra il 2020 e il 2021, infatti, l’ereditiera ha pubblicato 3 singoli, tentando, come la sorella, la carriera da cantante. “Una vera motivazione se vogliamo possiamo trovarla, ma nel mio cuore sento che non è quella, è la punta dell’iceberg: forse ha paura di essere prevaricata o in qualche modo oscurata da me perché mi sono lanciata nel suo stesso mondo” ha osservato l’inquilina della casa di Cinecittà “e poi magari potremmo farle insieme certe cose o comunque se non volesse farle va bene uguale, io faccio la mia vita e lei la sua però almeno diciamocele le cose, anche che deve mandarmi a quel paese”.

Elettra dal canto suo, come ha fatto sapere Alfonso Signorini, attraverso il proprio avvocato ha fatto arrivare una diffida alla sorella e al programma. Non la migliore delle premesse per una riconciliazione, insomma. Nonostante ciò Ginevra si dice pronta a recuperare il loro rapporto: “La mia porta rimane sempre aperta, e le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato e in modo anche un po’ torbido, perché ero accecata dalla rabbia. Il sentirmi esclusa mi ha portato a volte a detestare la situazione e quindi anche a comportarmi male nei suoi confronti ma le chiedo scusa per questo” ha concluso la Lamborghini. Per ora Elettra non ha commentato quanto andato in onda ieri sera su Canale 5. La cantante di Caramello si trova infatti in un resort sul lago di Como. Forse un modo per allontanarsi dal gossip e godersi un po’ di tranquillità e, chissà, anche meditare sulle beghe familiari.