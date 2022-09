Cercano di salvarla dagli effetti di un’overdose e lei prova ad infettarli con il virus dell’Aids. Secondo Fox News, una donna della Florida è stata accusata di aver tentato di infettare i primi soccorritori con l’HIV mentre la stavano curando per un’overdose di droga. La 22enne Jacqueline Bednarczyk è quindi formalmente sotto accusa per “trasmissione criminale di HIV”, percosse a un agente delle forze dell’ordine e aggressione aggravata. I primi soccorritori, infatti, sono stati avvisati da un centro di accoglienza di Oakland Park riferendo che gli occhi della Bednarczyk stavano ruotando dietro la testa e che respirava a malapena. I primi soccorritori le hanno così cercato di somministrare Narcan per compensare gli effetti di un’overdose di oppioidi, ma Bednarczyk ha reagito in modo violento, picchiando, calciando, sputando e mordendo. Uno dei soccorritori ha poi affermato che la saliva di Bednarczyk è finita nel taglio aperto di una ferita causata delle percosse violente che gli ha rifilato la ragazza. Infine, una volta finita in ospedale, la Bednarczyk avrebbe riferito al personale medico di essere sieropositiva e che sperava di aver infettato i primi soccorritori.