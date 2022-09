Belén e i paparazzi: un rapporto (ancora) difficile. Sembra, infatti, che la showgirl sia stata la protagonista dell’ennesima discussione con i fotografi tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Cosa è accaduto? “Il panico”. A raccontarlo è la pagina The Pipol Gossip in un post Instagram di ieri 15 settembre. Belén si trovava all’aeroporto di Milano Linate (probabilmente con la figlia Luna Marì, come si evince dalle sue Instagram stories) quando ad un certo punto ha visto i paparazzi che le scattavano delle foto ed è andata su tutte le furie: “Non fatemi le foto oppure chiamo la polizia”, avrebbe detto la 37enne argentina, chiedendo poi un supporto alle assistenti di volo. E ancora, adirata: “In aeroporto non potete fotografarmi“. Come hanno reagito i fotografi? Continuando a lavorare, sostenendo che gli scatti a personaggi pubblici siano consentiti, anche in aeroporto. Quindi Belén si sarebbe rivolta alla polizia: “È vero che non si possono fare le foto in aeroporto?”, le sue parole agli agenti poco distanti dalla scena. Ma niente da fare. I poliziotti avrebbe replicato dando ragione ai fotografi che, dunque, hanno proseguito con il lavoro. “Giusto per fare un po’ di caos, mah…“, “Forse perché la divona non era abbastanza filtrata“, “Rimpiangerai quando nessuno ti calcolerà più“, i commenti di alcuni utenti sotto al post della pagina che ha riportato il pettegolezzo. E Belén? Al momento, non ha commentato la vicenda. Non è affatto la prima volta che la showgirl si trova a battibeccare con i fotografi. Un episodio simile era accaduto nel dicembre 2020, quando Belén si trovava in una bar di Roma insieme al compagno di allora Antonino Spinalbese (ora pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip7). Ecco, in quell’occasione – aveva scritto Dagospia – i paparazzi del settimanale Oggi le scattarono delle foto mentre i due litigavano e lei sbottò, fermando due carabinieri e chiedendo un po’ di privacy. Verbale fatto e poi via, mano nella mano con Antonino. E ancora prima, nel 2018, si scontrò con i paparazzi tra le vie di Milano: “Che ca**o di servizio è? Sono anni che vivo con voi. Quindi quando fate un servizio fotografico, non mi interessa. Fammi 20 foto e poi lasciami stare. Io esco nervosa di casa. Avete il cu*o, le te**e? Non fatemi le foto tutto il tempo, mettetevi nei miei panni”, si era rivolta al paparazzo Alan Fiordelmondo. “Ma tu sei un personaggio pubblico. Hai anche detto che ci odi, io invece non odio nessuno”, le rispose il paparazzo in quell’occasione, in un video pubblicato da Tabloit. Poi la frecciatina di Belen a Michelle Hunziker: “A lei piace essere fotografata. Senza paparazzi, lei va in depressione. Lo sapete bene, è sempre sorridente”, la dura risposta al fotografo che aveva ‘osato’ fare il paragone con un altro personaggio pubblico che, a suo dire, non ha mai fatto rimostranze per le paparazzate.