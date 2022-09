Vent’anni di matrimonio e una relazione che ha appassionato tutta l’Italia. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, com’è noto. E dall’annuncio della loro rottura non si è parlato d’altro: tra indiscrezioni, silenzi, dichiarazioni e pettegolezzi sfrenati, il gossip non si è mai fermato. Tutti hanno voluto esprimere la loro opinione al riguardo, ipotizzando i più disparati scenari. Così non ha fatto Francesco Facchinetti. Durante la diretta di 105 Kaos, programma di cui è conduttore su Radio 105, il dj ha preferito abbandonare lo show piuttosto che addentrarsi nei retroscena del divorzio tra i due.

“Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto”, ha dichiarato irritato in diretta, lasciando i colleghi discutere tra loro. Consapevole di aver esagerato, il produttore ha poi spiegato l’accaduto in una diretta su Instagram: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto – ha chiosato – Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti”. Ma, adesso, il suo posto è davvero a rischio?