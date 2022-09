Nuova prova generale in notturna per simulare la processione che porterà il feretro di Elisabetta II da Westminster Hall a Westminster Abbey, dove lunedì 19 settembre si terranno i funerali solenni. Come avvenuto anche nella prova precedente, il finto feretro è stato avvolto in una bandiera nera in segno di lutto. Nel cuore della notte, Piazza del Parlamento, è stata invasa dai diversi corpi militari inglesi.