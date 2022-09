Gli ci sono voluti 68 minuti per sbloccarla, ma poi il Napoli di Luciano Spalletti passa con largo merito a Ibrox, in casa dei Glasgow Rangers. Merito delle tre reti messe a segno prima da Politano, su rigore, e poi da Raspadori e Ndombele. Una vittoria che gli Azzurri si portano a casa con merito, nonostante le difficoltà a sbloccare il match.

Ci sono infatti voluti tre rigori per passare in vantaggio, con 5 minuti di follia al 55esimo. Il Cholito Simeone lanciato a rete viene steso in area dagli avversari: l’arbitro indica il dischetto di rigore, sul quale si presenta Zielinski, ed espelle il giocatore avversario. Ma il centrocampista polacco si fa ipnotizzare dal portiere. Sulla ribattuta arriva però Politano che infila la palla in rete. Mentre i partenopei esultano, però, il direttore di gara ordina la ripetizione del penalty a causa di un’invasione d’area in anticipo rispetto al calcio di Zielinski. Sul dischetto torna lui, nonostante l’errore, e sbaglia di nuovo.

Partita che rimane quindi in bilico per altri dieci minuti, anche se con gli italiani in superiorità numerica, quando l’arbitro concede un nuovo rigore al Napoli, questa volta per un fallo di mano. Zielinski si fa da parte e sul dischetto si presenta Politano che non fallisce. Da questo momento, la festa del Napoli può cominciare e si concluderà con le reti di Raspadori e, nel recupero, di Ndombele che regalano altri tre punti alla squadra di Spalletti che vola in testa al girone a punteggio pieno, dopo l’incredibile successo contro il Liverpool della settimana scorsa.