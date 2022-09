“Questo cane è il figlio di Dudù e lui ha due anni e mezzo. Sono una via di mezzo tra un angelo e un bambino”. Così Silvio Berlusconi su TikTok parlando dei suoi amici a quattro zampe. Il video lo mostra seduto nel contesto di un grande giardino con in braccio un cagnolino bianco. Al momento in cui scriviamo, il contenuto ha raggiunto due milioni di visualizzazioni. E come hanno reagito gli utenti? Ebbene, la prima cosa che i commentatori (veri?) chiedono è di essere salutati (e qualcuno, verosimilmente il social media manager, lo fa), poi alcuni fanno notare che la frase è di Totò e tanti altri si complimentano per il video. C’è anche chi non va per il sottile: “L’unica cosa decente che ha fatto negli ultimi 20 anni”, “l’unica cosa giusta che ha detto nella sua vita”, si legge.