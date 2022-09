Sono 15.565 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece 18. Emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui i tamponi processati oggi 10 settembre sono stati 140.365. Il tasso di positività è a11,1ll’%. Le persone ricoverate in area medica sono al momento 3.936, mentre sono le terapie intensive sono in tutto 173. Ecco i dati di sette giorni fa: 17.668 nuovi casi e 48 morti. Il tasso di positività era all’11,6% con 152.452 tamponi.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.035.717, mentre gli attualmente positivi sono 484.939. Il totale dei guariti è di 21.374.603.