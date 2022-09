Una patologia cardiovascolare, le conseguenze del Covid, addirittura una caduta accidentale. I tabloid anglosassoni, e anche molte testate italiane, le provano tutte, pur di mettere un punto fermo su quello che rimarrà in eterno uno dei più custoditi segreti della storia: la causa della morte della regina Elisabetta. Si diverse testate d’oltremanica ad esempio ci si sbizzarrisce a ricamare ogni possibile nuance mortuale su una delle ultime foto che ritrae la sovrana mentre allunga la mano destra per salutare la premier Elizabeth Truss. Il DailyMail fa parlare la dottoressa Deb Cohen-Jones sulle mani della regina: “Sembra che ci siano prove di malattie vascolari periferiche. È un disturbo della circolazione sanguigna che provoca il restringimento, il blocco o lo spasmo dei vasi sanguigni al di fuori del cuore e del cervello. Tutto questo, a volte può causare insufficienza cardiaca”.

Potrebbe, insomma, ma non è certo. I corrispondenti medici di NBC News, la dottoressa Natalie Azar e il dottor John Torres, hanno invece ipotizzato che la colorazione inusuale del dorso delle mani di Elisabetta potrebbe essere il risultato di un prelievo di sangue recente o di un ago messo in mano per la flebo, entrambe le soluzioni potrebbero portare a lividi nelle persone anziane. Flebo che, come segnalano diversi siti medici anche di alto livello, sarebbero dovute a complicazioni dal Covid. “Sebbene vaccinata, la regina ha avuto il COVID-19 all’inizio di quest’anno, ha avuto problemi di salute di lunga data e ha camminato con l’assistenza di un bastone”, spiega il sito Healthline. “Sebbene una causa di morte non sia stata ancora ufficializzata, gli esperti affermano che la sua precedente infezione da coronavirus potrebbe aver contribuito alla sua morte”.

Insomma, potrebbe anche qui, ma non è certo. Apice di un tam tam che non troverò probabilmente mai risposta, è la causa “morte accidentale” che diverse testate italiane rilanciano senza segnalare alcuna fonte diretta, almeno anglosassone. Secondo questa ulteriore creazione di cronaca, la Regina sarebbe caduta in un angolo della sua dimora reale con relativo immediato peggioramento a cui i medici non sono riusciti a dare immediata risposta, tanto che la situazione sarebbe precipitata in poche ore fino all’avvenuta morte.