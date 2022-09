Dopo l’arcobaleno apparso sopra a Buckingham Palace mentre veniva dato l’annuncio della morte della regina Elisabetta, l’immagine della sagoma della sovrana in una nuvola. I social si stanno scatenando in queste ore su questi episodi “celesti” che sono subito stati bollati come “segnali”. Se l’arcobaleno potrebbe essere una mera coincidenza data dal fatto che a Londra aveva appena smesso di piovere ed era spuntato un timido raggio di sole, la sagoma tra le nuvole è decisamente più suggestiva.

Ad immortalarla è stata una donna di Telford nell’est della contea di Shropshire, nel Regno Unito, che ha pubblicato la foto su Facebook l’8 settembre scorso, proprio il giorno della morte della Regina. “Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sona andata nel panico”, ha scritto a corredo dell’immagine. In effetti, la nuvola ricorda proprio le sembianze della defunta Elisabetta II, con l’iconico cappello in testo. Neanche a dirlo lo scatto è diventato subito virale ed ha aperto il dibattito, tra chi dice di non vedere altro se non una comune nuvola e chi invece ci vede un segnale “divino” legato al fatto che “la Regina Elisabetta ha raggiunto il Paradiso dopo aver compiuto il suo dovere sulla Terra”. “Mi ha fatto piangere“, hanno scritto in molti tra i commenti. E ancora: “La Queen ci ha inviato un segno”. Certo è che l’affetto per la Sovrana è grande in ogni parte del mondo.