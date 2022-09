“In seguito a ulteriore valutazione questa mattina i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”, fa sapere un comunicato di Buckingham Palace. La sovrana si trova nel castello di Balmoral in Scozia e dove hanno iniziato a radunarsi i membri della famiglia reale.

Martedì Elisabetta aveva prima ricevuto il premier dimissionario Boris Johnson e poi conferito l’incarico a Liz Truss, per la prima volta nei suoi 70 anni di regno l’investitura non è avvenuta a Buckingham Palace, dopo che le era stato sconsigliato di raggiungere Londra. Nelle foto la sovrana è apparsa sorridente in compagnia del suo bastone ma con vistosi lividi alle mani, causati dall’età ma anche dall’inserimento di aghi per trattamenti. Apparizione pubblica dopo 47 giorni, dopo aver rinunciato alla messa domenicale con le insolite visite quotidiane del figlio Carlo.

Da palazzo si insiste nel descrivere la Regina come “anziana e non malata”, tenendo in considerazione i suoi 96 anni, mentre Richard Sumner, corrispondente della Bbc esperto della Famiglia reale, ha detto in tv che “la situazione è seria” spiegando: “Chi l’ha vista dice che mentalmente è lucidissima, e molto interessata a tutto, ma sembra che il suo corpo inizia a perdere colpi benché non sia ancora chiaro in che modo, o quanto seriamente”. Un suo collega, Nicholas Witchell, si spinge oltre riportando altre voci, Elisabetta colpita da un cancro, notizie mai confermate.

Lo scorso febbraio la Regina aveva contratto il Covid accusando lievi sintomi ma uscendone “stanca ed esausta.” La BBC ha interrotto intanto la sua programmazione normale, sostituendola con un bollettino di informazioni. I conduttori in onda sono tutti vestiti in nero. La sovrana ha 96 anni, nata il 21 aprile 1926, a Londra, e divenuta regina alla morte del padre, il 6 febbraio 1952.