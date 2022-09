Un ufficiale dell’Ordine della Giarrettiera ha proclamato dal balcone di St James Palace l’ascesa al trono di Carlo III. Subito dopo l’annuncio dal balcone, sono stati esplosi colpi di cannone a salve in diverse parti della città. “God save the king“, ha dichiarato il funzionario incaricato dell’annuncio dal balcone.

Durante la lettura della proclamazione dal balcone di St. James, il ‘re d’armi della Giarrettiera’ David White era affiancato da trombettieri con abiti bordati d’oro. Colpi di cannone a salve sono stati esplosi nello stesso momento a Hyde Park, alla Torre di Londra e in siti militari in tutto il Regno Unito. Parallelamente nel cortile di St. James i soldati, con le uniformi rosse, hanno presentato le proprie armi e si sono tolti i cappelli di pelle d’orso per un saluto reale.