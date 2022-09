Un giornalista italiano, Mattia Sorbi, è rimasto ferito in Ucraina. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter “è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile”. Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il giornalista “è rimasto coinvolto in un incidente”. Il giornalista è stato ferito a Kherson. Secondo quanto riportato dalla Stampa Sorbi “è stato ferito, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ospedale in mano ai russi”. “E’ in buone condizioni, cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e – si legge – soprattutto per capire come salvaguardare ora la sua sicurezza”.

Lo stesso Sorbi ha tranquillizzato sulle sue condizioni con un post di Facebook. “Cari amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti – ha scritto – Sto bene e sono al sicuro, ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere on line come al solito”. “Probabilmente – ha aggiunto – sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!”.