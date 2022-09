Un protocollo da seguire scrupolosamente quando morirà la regina Elisabetta II. Come l’Independent spiega in questi minuti, “Operazione London Bridge” è il nome del cerimoniale (già rivelato dal Politico.eu). E c’è una parte del protocollo che la Bbc ha già messo in atto, prima del tempo. L’operazione prevede che dopo l’annuncio della morte da parte della Press Association i media di tutto il mondo potranno dare la notizia. Ogni canale della Bbc cesserà immediatamente le sue trasmissioni giornaliere e sarà sintonizzato sul canale Bbc News per seguire in diretta la situazione. E proprio in questi minuti la Bbc ha interrotto i programmi, nello specifico un episodio di Bargain Hunt, per dedicarsi esclusivamente all’aggiornamento sulle condizioni di salute della sovrana. I conduttori e i giornalisti sono vestiti di nero.