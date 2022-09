Sono 17.550 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, individuati tramite 149.497 tamponi processati. Le vittime sono 89 e il tasso di positività è all’11,7%. I ricoverati in terapia intensiva sono 185, mentre i pazienti in area medica sono 4.150 (-149 in totale). Questi i dati di sette giorni fa, riportati dal bollettino del ministero della Salute: 20.503 nuovi casi e 68 morti. Tasso di positività al 13,2% con 155.751 tamponi.