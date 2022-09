Travolta da un ombrellone mentre era seduta ai tavolini di un locale. È successo a Torino. L’oggetto si è staccato dalla base a causa del forte vento ha investito in pieno una donna, trascinandola per dieci metri. Il referto è: trauma cranico, frattura mascellare, lussazione del palato, frattura nasale e perdita di sei denti oltre a vari punti di sutura. A raccontare dell’incidente è la stessa donna a la Repubblica. L’avvocata civilista, dimessa ora dall’ospedale, ha spiegato quanto accaduto la sera del 27 agosto mentre era seduta ai tavolini di un locale dei Murazzi a Torino, in compagnia di due colleghe con le quali si era ritrovata dopo le vacanze estive. Le tre donne sono state sorprese da un forte temporale, con tuoni e intense raffiche di vento.

“Una folata all’improvviso ha sollevato l’ombrellone che era alle mie spalle”, spiega la donna, “io non potevo certo prevederlo. Mi è piombato sulla nuca e mi ha gettata sul tavolo, trascinandomi a terra, mi hanno raccontato, per una decina di metri”. Subito soccorsa dai presenti, è stata trasportata prima all’ospedale Gradenigo, dove è rimasta tutta la notte, e poi trasferita al Giovanni Bosco.

L’incidente riaccende il dibattito torinese sui dehors: come successo anche in altri comuni, a Torino l’amministrazione ha facilitato l’ottenimento delle concessioni per aiutare gli esercenti durante la pandemia. I dehors nelle vie del centro si sono moltiplicati. In alcuni casi con soluzioni precarie, come lamenta la donna: “Mi auguro che tutti i locali verifichino bene le proprie strutture”.