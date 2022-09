Che l’uso dei filtri sui social abbia preso un filo la mano a molte, moltissime persone, è cosa nota. Accade spesso che i vip finiscano nel mirino dei commentatori proprio per via del presunto utilizzo di app che fanno più belli, più lisci e, in estremi casi, cambiano proprio i connotati. Stavolta tocca ad Alba Parietti che, innamorata e felice con il compagno Fabio Adami, ha celebrato l’amore con un post: “Vorrei fermare il tempo, vorrei cristallizzare questa mia felicità , questo momento perfetto, dove nulla c’è di distonante”, inizia la conduttrice. E poi via, parole d’amore fino al culmine: “Potrei morire adesso, avrei vissuto così tanto lo stesso. Ma non svegliarmi adesso”. A corredo del post due scatti del volto di Parietti. Che però non tutti i commentatori hanno gradito: “Vorrei cristallizzare il tempo. Il tempo di un’altra perché questa non è lei”, si legge su Twitter. Una pioggia di osservazioni simili su Instagram: “Bellissime parole ma una donna come te non dovrebbe avere paura di mostrarsi senza filtri…”, “L’uomo che ami e ti ama lo sa come sei al naturale. Mi chiedo perché calchi la mano così tanto con i filtri che ok usarli, ma così no”, “Al 91simo filtro è sostituzione di persona”, “Ma non è lei”. E così via. Tanti sono però anche coloro che hanno apprezzato il post: “Tutti mettiamo i filtri non ci vedo nulla di strano… Oggettivamente è una bella donna, mi piace il contenuto di questo post, come si possa rinascere anche a 60 anni quando magari non credi più”.

