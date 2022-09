“Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”. A parlare così è Can Yaman che ha deciso di dire ‘basta’ agli attacchi che le sue numerosissime fan riservano a Francesca Chillemi, sua partner nella fiction al via dal 30 settembre su Canale5 ‘Viola come il mare“. L’occasione è stata il DopoCinema, evento organizzato da Cosmopolitan durante la Mostra del Cinema di Venezia. I due sono stati accolti sul red carpet a suon di “baciatevi”, urlato dai fotografi ma anche dal pubblico.