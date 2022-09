Aurora Ramazzotti riappare sui social dopo l’indiscrezione lanciata qualche giorno fa dal settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini infatti la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker starebbe aspettando un bambino con lo storico compagno Goffredo Cerza. I due infatti, legati sentimentalmente da circa cinque anni, ad oggi non hanno ancora confermato o smentito la notizia. Ecco perché in queste giornate si sono fatte sempre più forti le voci circa il cambio di status di Eros e Michelle da genitori a nonni. Nelle scorse settimane ricorderete infatti che lo stesso settimanale aveva paparazzato Aurora in compagnia della madre mentre acquistavano un test di gravidanza. E se inizialmente sembrava dovesse servire a Michelle e all’ex fidanzato Giovanni Angiolini, ora sembrerebbe essere tutto più chiaro.

Tranne che ad una persona: Tommaso Zorzi. L’influencer, amico di Aurora, qualche giorno fa aveva deciso di commentare un post della pagina Instagram Trash Italiano, sempre attenta a ciò che accade nel mondo web. Qui Tommaso, sotto il post relativo all’indiscrezione che vedeva Aurora incinta, aveva commentato: “Ma a me non risulta”. Poche parole quindi per tutelare probabilmente l’amica in questi primi mesi estremamente delicati e decisivi per la gravidanza. Ieri invece il colpo di scena. Aurora Ramazzotti è riapparsa sui social. Sul suo profilo Instagram la giovane conduttrice ha caricato un suo selfie con occhiali da sole, sguardo rivolto verso l’orizzonte e un capellino con la scritta “calma”. Un’unica frase: “Ci vuole calma”. E proprio mentre questo articolo stava per essere pubblicato Aurora si sta divertendo a pubblicare su Instagram dei suoi scatti di infanzia con smorfie e caption relative ai messaggi ricevuti dai fan in questi giorni in cui è rimasta lontana dai social. Che questi possano essere dei primi indizi circa l’attesa del quarto mese? Non ci resta nel caso che attendere conferme ufficiali.