Il Friuli Venezia Giulia ha scelto l’immagine di un idilliaco lago di montagna per promuovere il proprio turismo. Ma lo specchio d’acqua ritratto nel manifesto si trova in Austria. Sui poster istituzionali spuntati alla manifestazione Aria di festa a San Daniele (Udine) è raffigurato un lago immerso nel verde, poi cime sullo sfondo e la scritta “Friuli Venezia Giulia. Tutta la libertà che vuoi”. Ma il lago di Zollner, si trova in Carinzia. A questo punto è dovuto intervenire il PromoTurismo Fvg, a cui spetta la scelta delle immagini utilizzate per la promozione del territorio regionale. Con una nota ha spiegato che l’utilizzo di quella foto era inteso a valorizzare l’aspetto “transfrontaliero” del Friuli Venezia Giulia in quanto il Zollnersee è parte integrante di più progetti comunitari sviluppati dalla Regione con la Carinzia. Luciano Gaudenzio, autore dell’immagine, ha descritto così la foto: “La foto è stata scattata sulla cresta carnica, al confine tra Italia e Austria; il lago è raggiungibile in pochi minuti dal rifugio Fabiani, attraverso il passo Pecol di Chiaula (appena fuori dall’inquadratura c’è il cippo di confine) e tutto ciò che è visibile aldilà del lago è Italia, la Carnia e in particolare il monte sullo sfondo è il monte Cuestalta“.