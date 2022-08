I figli dei cantanti spesso vengono omaggiati dai loro genitori con brani a loro ispirati. Fu così per L’Aurora di Eros Ramazzotti, ed è stato così per Franesco Renga che alla primogenita Jolanda ha dedicato Angelo, il brano con cui vinse Sanremo nel 2005. In occasione di un recente concerto a Civitavecchia la figlia dell’artista era presente e come si vede in una clip su TikTok ha seguito commossa l’esibizione. Per la gioia dei fan poi padre e figlia si sono abbracciati sul palco. È stato lo stesso Renga su Instagram a spiegare: “Volevo mettere voi in questo post… ieri a Civitavecchia eravate veramente tantissimi, siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso… ecco. Il mio amore gigante Jolanda Renga ieri è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito. Spero comprendiate”.

