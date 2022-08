La rottura Totti-Blasi ‘scompare e riappare portandoci via’. Notizie (poche), rumors (tanti) e gente che sui social dice la sua. Anche in modo inappropriato a dire poco. Qualcuno ha preso un granchio enorme, scambiando la nuova fiamma del capitano, Noemi Bocchi, per la cantante Veronica Scopelliti, in arte Noemi. “Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu…”, ha scritto una utente su Twitter, taggando l’artista.

“Mi sa che lei ha sbagliato TAG”, ha risposto la cantante, aggiungendo una emoji imbarazzata. Tra i commenti, neanche a dirlo, si è subito scatenato un tripudio di risate: “Non penso di sentirmi bene ahahahha”; “Sto volando”; “Poesia”, hanno cinguettato in molti. “Io al massimo vi posso cantare una canzone”, ha concluso Noemi, divertita, sul proprio profilo.