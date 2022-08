Nella separazione in corso tra Ilary Blasi e Francesco Totti il grande ‘classico’ degli amici che parlano ai giornali si compie in tutta la sua mestizia. Pare che di discrezione l’entourage della coppia sia proprio a corto e non solo. Perché al settimanale Di Più ora hanno parlato anche gli amici di Noemi Bocchi. Per dire cosa? Ecco: “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante“. Una girandola di condizionali. Ma come vanno le cose? Impossibile saperlo. Solo quello che vediamo sui social e diventa parte del quadro del gossip può essere raccontato: Blasi molto presente si gode, o sembra farlo, le vacanze. Totti quasi sparito (ma avvistato in ‘zona Noemi Bocchi’ più volte). La data della separazione ufficiale sarebbe (eccone un altro) stata fissata.