Brutta notizia per l’Italbasket che nel match valido per le qualificazioni Mondiali 2023 vinto per 91-84 contro la Georgia ha perso per infortunio Danilo Gallinari. Il cestista azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo all’inizio del terzo quarto dopo aver riscontrato un problema al ginocchio sinistro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio che verrà verificato nella giornata odierna con una risonanza magnetica.

Il giocatore dei Boston Celtics si è fatto male senza entrare in contatto con nessun avversario. Gallinari ha appoggiato male la gamba mentre puntava verso canestro. Tempestivo l’intervento del medico della nazionale che, però, non ha potuto evitare il trasporto negli spogliatoi a braccia del 34enne lombardo. L’infortunio del giocatore più rappresentativo della rosa arriva a una settimana dall’inizio della rassegna continentale dove a questo punto sarà difficile vederlo in azione. “Non siamo così ottimisti da pensare di averlo all’Europeo“, ha detto il c.t. Gianmarco Pozzecco.