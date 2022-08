Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi. E da Instagram con hashtag #lafedesisposa arrivano le prime immagini de La Divina in abito bianco, pubblicate da Fanpage. Occhiali ‘in tinta’ ma molto sbarazzini, la campionessa è stata immortalata diretta verso la chiesa di San Zaccaria a Venezia. Una celebrazione intima e super blindata. Che, nel momento in cui scriviamo, si sarà conclusa. In attesa che siano gli stessi sposi a postare qualcosa sui loro profili social, quello che sappiamo è che gli invitati sono al JW Marriot per il ricevimento. Tra i nomi noti il presidente CONI Giovanni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo e Lodovica Comello.