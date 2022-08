Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle ha lasciato l’amaro in bocca a Eva Robin’s. L’attrice, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è una delle escluse dalla rosa di nomi che scenderanno in pista nel programma di Rai 1. Ecco perché, in un’intervista per il magazine Nuovo, Eva Robin’s commenta con queste parole le scelte di Milly Carlucci, che secondo lei seguirebbe uno schema ben preciso nella composizione del cast: “Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento”. E allora “Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota gender l’ha trovata in un altro personaggio: Gabriel Garko, che è gay. All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata perché le gogne mediatiche mi terrorizzano. Così posso tornare in teatro con Le Troiane”.