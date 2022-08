Trenord aumenta i prezzi dei biglietti. Dal prossimo 1° settembre è previsto un “aggiornamento delle tariffe” e quindi i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti della società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia cambieranno. A comunicarlo è l’azienda di piazzale Cadorna che, con una nota sul proprio sito ufficiale, richiama la “delibera Regionale n° XI / 6623 del 04/07/2022 con oggetto determinazioni in merito alle tariffe per i servizio di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2022 e 2023, ai sensi del regolamento regionale n.4 del 10 giugno 2014”.

Si tratta di un provvedimento che chiede alle società che gestiscono i trasporti di adeguare i prezzi all’inflazione. Per questo, “a partire dal 1° settembre 2022 entra in vigore un aggiornamento delle tariffe che riguarderà i titoli di viaggio ordinari”, come corse singole e abbonamenti, “e integrati” quindi “Io viaggio in Lombardia”, “Io viaggio in provincia” e “trenocittà”. Sull’aumento effettivo dei prezzi Trenord chiarisce che “l’adeguamento delle tariffe consiste nel 3,82% per i titoli ferroviari e nell’1,91% per quelli integrati“.