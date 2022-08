Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio sono pronti a vestire di nuovo i panni di Ruggero e Gianluca. Tornano I soliti idioti dopo che i due attori si erano allontanati in modo brusco. Ma il tempo, si sa, cura tutte le ferite, ed ecco che la coppia si è ritrovata per la gioia dei tanti fan. “Per un po’ di anni abbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto, che era prima di tutto di amicizia. Lavoravamo assieme ed eravamo migliori amici: un’intesa fantastica. Dopo quella grande popolarità, siamo andati in burn out” spiega Mandelli, e Biggio aggiunge: “Ci siamo separati bruscamente, lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri… ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche”. Poi la svolta: entrambi vengono contattati separatamente per fare una pubblicità come Soliti Idioti, e ambedue accettano senza nemmeno sentirsi. A quel punto c’è stato l’incontro: “Abbiamo ritrovato subito la vecchia sintonia, anche se all’inizio avevamo un po’ paura nell’affrontare certi argomenti delicati, quelli che avevano portato alla rottura” fa sapere Mandelli. “Dopo poco però ci siamo aperti e detti veramente tutto. Lì ci siamo abbracciati, proprio piangendo. La cosa più importante di tutte era quel momento” gli fa eco il collega. E ora che cosa succederà? Le idee sono tante, assicurano, e si parla di un ritorno del progetto nel 2023: “Stiamo valutando dove farla uscire” ammettono. I fan possono stare tranquilli: Ruggero e Gianluca non possono mancare, ma ci saranno anche nuovi personaggi. Mandelli a tal proposito anticipa: “C’è una famiglia di scimmie che ordina una sacco di cose su Amazon, ma solo per scartarle e fare spazzatura. Si eccitano proprio nell’ordinare gli oggetti che poi non usano. Li scartano e fine”.