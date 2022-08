Gregorio Paltrinieri conquista l’oro nella finale degli 800 metri stile libero agli Europei di Roma. Il fuoriclasse azzurro (Fiamme Oro) ha cominciato ad accelerare ai 500 metri e per gli avversari è diventato, nuovamente, imprendibile chiudendo a 7’40″86, nuovo record dei campionati in corso. Sul podio, di bronzo, anche l’altro azzurro, il 16enne Lorenzo Galossin 7’43″37, record mondiale juniores. Argento per il tedesco Maertens. Paltrinieri si riprende così il titolo continentale che mancava dal 2016 diventando il primo nuotatore a vincere per tre volte su questa distanza.

“Aspettavo un momento del genere, questa piscina è la più bella dove abbia mai gareggiato. I miei amici sulle tribune mi hanno dato una carica incredibile. E’ una vera festa Galossi è un toro, speravo potesse arrivare a podio, è una emozione stupenda”, ha detto su Raidue Gregorio Paltrinieri: “Ci divertiremo tanto, saranno anni d’oro per il fondo ed è bello esserci ancora”, ha aggiunto.

Una giornata che ha segnato anche la storica doppietta azzurra agli Europei nei 100 rana donne. Benedetta Pilato ha conquistato l’oro precedendo con il tempo di 1’05″97 precedendo Lisa Angiolini che ha chiuso in 1’06″34. Bronzo per la lituana Ruta Meilutyte.

Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini vincono l’oro nel duo libero misto agli Europei di nuoto, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. E’ il secondo ore per Minisini dopo quello di ieri nell’individuale. Un bagno d’oro che proietta l’Italia in cima al medagliere con già sette ori in vasca e altri due nel sincro, ad appena tre giorni di gare.