Danny e Sandy di Grease sono stati una delle coppie simbolo della storia del cinema, il loro amore ha fatto sognare generazioni di giovani in tutto il mondo. Nonostante la vita abbia diviso le loro strade, il legame che li univa non è mai venuto meno e per questo le parole d’addio di John Travolta ad Olivia Newton-John risuonano ancora più strazianti. “Ti ho amato tanto, sarò sempre il tuo Danny. Hai reso le nostre vite migliori”, ha scritto l’attore in un post pubblicato su Instagram dopo la notizia della morte della collega, stroncata a 73 anni da un cancro al seno contro cui lottava da trent’anni.

“Mia cara Olivia hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John“, ha concluso Travolta facendo commuovere i suoi follower. In tutti questi anni, la magia dei loro sguardi immortalata nel film cult del 1978 non si è mai spenta, finché non è arrivata la morte a separarli.