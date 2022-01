Hanno davvero litigato? Chi può dirlo. Certo, appena letta notizia a molti si sarà “sbloccato un ricordo”. “Ah, i bei tempi andati di Bugo e Morgan. Sembra, almeno stando ad alcuni tweet del manager Angelo Napolillo, che Ditonellapiaga e Donatella Rettore abbiano discusso per questioni di look. “Pare sia colpa dello stylist di Donatella. Sembra che a quest’ultima i look della sua compagna d’avventura proprio non vadano a genio”. Sarà. Le due si mostrano affiatate e sorridenti in alcune Instagram stories. Certo, che bello sarebbe un “dov’è Donatella?”. A parte gli scherzi, non c’è Festival di Sanremo senza gossip.